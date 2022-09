Non è l'Arena, ospiti e anticipazioni della puntata stasera in tv, domenica 18 settembre, su La7

18 settembre 2022 a

a

a

Secondo appuntamento stagionale di Non è l'Arena oggi, domenica 18 settembre, su La7. Il programma di Massimo Giletti va in onda in prima serata, alle 21,25, e ovviamente tratterà tutti i temi di attualità, scatenando come di consueto numerose discussioni sui social. Al centro della puntata l'attualità politica, la cronaca ma anche ampio spazio, con ospiti ed esperti, ad alcuni argomenti che hanno catturato in questi ultimi giorni l'attenzione dell'opinione pubblica. Ad una settimana dal voto, infatti, Giletti approfondirà il tema della campagna elettorale declinando la politica al femminile con la presenza di tre donne che hanno idee politiche molto distanti tra loro: Daniela Santanchè, Maria Elena Boschi ed Elisabetta Piccolotti. Si parlerà anche delle notizie legate alla morte della Regina Elisabetta, della folla infinita per onorarla alla vigilia dei funerali previsti a Londra per lunedì 19, quando nel centro della capitale inglese saranno attesi centinaia tra capi di Stato, Presidente e Reali. Si proverà poi a capire la crisi che ha coinvolto la coppie storica, Totti - Ilary Blasi. Infine spazio alla cronaca con l'immensa tragedia improvvisa che ha colpito le Marche.

Berlusconi, Salvini e Di Maio ospiti a Zona Bianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.