Da noi... a Ruota Libera, oggi domenica 18 settembre: chi sono gli ospiti della prima puntata. Le anticipazioni

Riparte oggi, domenica 18 settembre, Da noi... a Ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini in cui, ogni domenica, si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Alle 17,20, dunque, su Rai 1 torna la trasmissione tanto amata dagli italiani. Andiamo a vedere le anticipazioni.

Ospiti della prima puntata saranno Amanda Lear, personaggio iconico che racconterà alcuni aspetti inediti di sé e si metterà alla prova ‘giocando’ con Francesca Fialdini; Elisa Isoardi, che domenica scorsa ha esordito con “Vorrei dirti che”, il suo nuovo programma che la vede in viaggio per tutta Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, e la giornalista Emma D’Aquino, in queste settimane alla guida di “Ribelli” e prossimamente conduttrice di “Amore criminale”.

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di esplorare il mondo degli ospiti attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini, con il suo stile unico, crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Anche nella nuova stagione verrà data attenzione all’attualità raccontata a partire da storie particolari per poi allargare la riflessione ai temi di interesse collettivo. Da Noi... a Ruota Libera si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e dove il giudizio è sospeso.

