Tu si que vales, concorrente si tuffa su un fico d'India e si riempie di spine: il video dell'esibizione di Giuseppe Ventimiglia

La nuova stagione di Tu si que vales è iniziata tra esibizioni emozionanti, altre accattivanti e alcune molto esilaranti. Come quella di Giuseppe Ventimiglia, un signore siciliano che si è esibito in uno sport mai visto: il tuffo nel fico d'India. Nella puntata di oggi - 17 settembre 2022 - dello show in onda su Canale5 il concorrente si è lanciato da una scala su una pianta di fico d'India, famosa per le sue numerose, piccolissime e fastidiosissime spine.

TUFFO NEL FICO D'INDIA (IL VIDEO)

Tra risate a crepapelle e "dolore riflesso" la giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari ha premiato l'esibizione mentre la giuria popolare, presieduta da Sabrina Ferilli, ha bocciato il "fichiro" - come è stato soprannominato da Zerbi - arrivato dalla provincia di Palermo.

