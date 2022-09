Marcell Jacobs, chi è la moglie Nicole Daza: matrimonio senza il padre, "mi ha bidonato"

17 settembre 2022 a

Un altro degli eroi di Tokyo convola a nozze. Dopo Gianmarco Taberi si è sposato anche Marcell Jacobs. L'oro olimpico dei 100 metri di atletica - recente vincitore anche di quello europeo - si è unito alla sua Nicole nel pomeriggio di oggi, 17 settembre 2022, a Gardone Riviera. Il fatidico sì è stato pronunciato nella splendida Torre di San Marco.

"Tanti auguri alla parte migliore di me. Ti amo da morire e tra poco coroniamo il nostro sogno", ha scritto sui social il campione alla donna madre di due - Anthony e Meghan - dei suoi tre figli poco prima della cerimonia. Sono 170 gli invitati tra altri atleti, amici, qualche vip e parenti. L'assenza del padre, Lamont, ha fatto scalpore alla vigilia. “Non è venuto, mi ha bidonato. Stavolta non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma” ha spiegato Marcell intervistato alla Gazzetta dello Sport. I rapporti tra lui e il padre sono ai minimi termini, praticamente nulli nonostante il tentativo di riavvicinamento subito dopo il trionfo alle Olimpiadi.

Ma chi è moglie di Jacobs? Si chiama Nicole Daza ed è originaria di Roma. Ha conosciuto Marcell quattro anni fa e insieme hanno due figli. La coppia vive a Roma, in zona Collina Fleming. Jacobs, tuttavia, ha anche un altro figlio, Jeremy, nato da una precedente relazione quando lui aveva solo 19 anni. Tra i due, per quanto se ne sa, è stato un vero e proprio "colpo di fulmine". Nicole lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle, tanto è vero che le prime fasi della relazione con lo sportivo si sono consumate al Nord Italia, Marcell infatti è cresciuto a Desenzano del Garda. Nicole è molto attiva sui sociale - vanta quasi 90mila follower - ed è tatuatissima.

