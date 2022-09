Tu si que vales, stasera in tv 17 settembre su Canale5: ospiti Marcell Jacobs e Luigi Strangis

17 settembre 2022 a

Stasera in tv - 17 settembre 2022 - torna l'appuntamento del sabato su Canale5 con Tu si quei vales (dalle ore 21,30). Cast storico invariato: in giuria ci sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli è a capo della giuria popolare, mentre Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni si occuperanno della conduzione affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile, ballerina che anche questa stagione fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent Amici.

Due i super ospiti in puntata: il campione olimpico Marcell Jacobs e il cantautore Luigi Strangis che presenta in anteprima tv il nuovo singolo Stai bene su tutto (uscito ieru). Saranno poi i vari performer in gara ad animare il palco mostrando esibizioni e numeri molto spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e ogni stagione di sorprenderli e coinvolgerli.

A Tu si que vales si sono esibiti centinaia e centinaia di performer delle più disparate arti e discipline di qualsiasi età e provenienza dai più classici a quelli più eclettici: inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori… fino… agli strampalati artisti che Gerry Scotti nei panni del manager della Scuderia Scotti sceglie per il suo circuito di gara parallelo.

