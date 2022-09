Victoria Cabello, il ritorno in tv dopo la malattia: che cosa è il morbo di Lyme

17 settembre 2022 a

Victoria Cabello si racconta oggi - 17 settembre 2022 - a Verissimo, il salotto televisivo del weekend di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Recentemente la conduttrice è tornata in tv a Pechino Express, dove ha partecipato in coppia con Paride Vitale, suo manager e amico fraterno: “Era la scossa che mi serviva per uscire dalla bolla che mi ero creata”. Prima di accettare, infatti, ha dovuto combattere contro varie paure, come ha spiegato al Corriere: “Per via della mia malattia ho passato un periodo molto debilitante: avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”.

Cabello ha combattuto infatti contro la malattia di Lyme. Si tratta di un morbo che ha contratto durante un viaggio all’estero, una malattia infettiva trasmessa dalla puntura di zecche che per anni l’ha costretta a rimanere a letto, semi paralizzata e lontana dalla tv anche alla luce dei problemi di memoria. Come ha rivelato lei stessa: “I medici mi dicevano che ero pazza, depressa, che mi dovevo trovare un fidanzato. La borreliosi è una malattia subdola, ti dà mille sintomi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, un puzzle di schifezze”. “Facevo fatica a scandire le parole, a camminare, non ricordavo una chiamata fatta il giorno prima. Stavo male, ma nessuno mi credeva”. I medici, infatti, non riuscivano a individuare la causa del malessere della conduttrice e dunque a dare un nome al suo disturbo, tanto da minimizzare i sintomi.

Ma chi è Victoria Cabello? Nata a Londra è cresciuta nel Comasco, ha 47 anni e ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1995 recitando come comparsa nel film Ragazzi della notte, di e con Jerry Calà. In tv esordisce nel 1996 come conduttrice nel programma Hit Hit in onda su Videomusic.Veejay di Mtv, diventa poi inviata de Le Iene, poi torna a Mtv e conduce il talk show Very Victoria in cui mette in mostra il suo carattere ironico e disinvolto e le sue qualità di intervistatrice che le permettono di venire a contatto con ospiti importanti della televisione e dello spettacolo italiano. Fa parte nel 2006 della squadra che conduce il Festival di Sanremo (insieme a Giorgio Panariello e Ilary Blasi. Poi torna al cinema (Il cosmo sul comò di Aldo, Giovanni e Giacomo), diventa il volto della pubblicità del crodino, Poi la conduzione di Quelli che il calcio ed è giudice di X Factor nell'ottava edizione (2014). Sulla vita privata ha raccontato: “Innamorata? Non mi capita da tanto. Un tempo mi piacevano gli stronzi. Ora ho una nuova tecnica: individuare lo stronzo e fidanzarmi con quello di fianco a lui”. In passato è stata legata a Maurizio Cattelan e poi Barù, che lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello Vip.

