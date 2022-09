Gabriel Garko, la relazione con Mattia Emme. Tutte le donne prima del coming out

17 settembre 2022 a

Gabriel Garko quest'estate ha compiuto 50 anni e ne festeggia 30 di carriera ospite di Verissimo - il salotto televisivo del weekend di Canale5, con Silvia Toffanin alla conduzione - in cui si racconterà a tutto campo. Garko recentemente ha fatto coming out al Grande Fratello Vip 5, davanti all'ex fidanzata (per finta) Adua Del Vesco. "Mi ero abituato a indossare tante maschere - ha confessato in una vecchia intervista - un po' per scelta, un po' per costrizione. Ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni".

All'anagrafe Dario Gabriel Oliviero, Garko è uno degli attori più popolari in Italia. Il suo coming out dunque è avvenuto in diretta in uno dei reality più seguiti: "Se due mesi prima mi avessero detto che lo avrei fatto al Gf Vip avrei risposto: 'Siete pazzi' - ha ammesso poco tempo fa -. Non volevo farlo, poi è scattato il click e ho pensato: i giochi sono finiti". Ha rischiato. Ha temuto di essere giudicato, "terrorizzato all'idea di uscire di casa e affrontare gli sguardi della gente". Ma il suo pubblico non lo ha tradito: "Quando al bar ho visto che le persone mi salutavano come se nulla fosse successo, ho capito di aver fatto la scelta giusta", le sue parole a Il Giornale. Recentemente poi si è lasciato andare a una rivelazione sulla vita privata: "Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente", ha confessato Garko.

Gabriel Garko è stato grande protagonista del gossip con le varie relazioni, da Manuela Arcuri a Eva Grimaldi fino a Rosalinda Cannavò, relazioni che ora sappiamo essere organizzate a tavolino dopo il suo coming out. Ora l'amore per Mattia Emme - un general manager - e su di lui Gabriel ha raccontato tempo fa: "Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto". Mattia è il secondo fidanzato ufficiale dopo la relazione terminata con Gabriele Rossi.

