Lele Spedicato, chi è e cosa ha avuto il chitarrista dei Negramaro: l'ictus nel 2018, la moglie Clio Evans e i figli

Torna oggi, sabato 17 settembre, la stagione di Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin andrà in onda a partire dalle 16,30 su Canale 5 e racconterà le storie di tanti personaggi del mondo della televisione, dello spettacolo e della musica che saranno ospiti nel suo studio. E in questa prima puntata ci saranno anche Lele Spedicato e la moglie Clio Evans.

Il chitarrista dei Negramaro racconterà come la sua vita è cambiata dal 2018, quando è stato colpito da un ictus mentre si trovava nella sua casa in Puglia. L'emorragia cerebrale è arrivata a metà settembre, e il musicista è rimasto per venti giorni in rianimazione. In un'intervista al Corriere della Sera aveva detto: "Stavo in un'altra dimensione, quella che auguro a tutti di vivere, magari tra 100 anni. Ero in un piccolo giardino, con un cancello e un ulivo. Lì ho incontrato mia nonna Nella e Gianfranco, il papà di Giuliano (Sangiorgi, il frontman del gruppo, ndr). Mi sembrava incavolato. 'Vattene via, qi non c'è posto per te', mi diceva. Così mia nonna mi ha preso per un braccio per accompagnarmi: appena uscito dal cancello ho aperto gli occhi ed ero nella rianimazione dell'ospedale. Non era un sogno, era reale. Non ho paura di dire quello che ho visto. La paura l'ho provata dopo".

Poi, una lunga riabilitazione, durante la quale è nato il primo figlio, Ianko. Nel 2022 invece è diventato papà per la seconda volta, ma di una bambina: a marzo è nata Diana. La mamma di entrambi è Clio Evans, con la quale Lele ha scritto un libro che si intitola "Destini, due cuori e la vita che vince", uscito il 13 settembre. Un testo che racconta le loro vite e la battaglia vinta contro la malattia, mandando un messaggio di speranza e un invito alla gratitudine per quello che la vita ci dà.

