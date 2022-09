Can Yaman, chi è la sua fidanzata e la relazione con Diletta Leotta: vita privata e carriera dell'attore turco

17 settembre 2022 a

a

a

Se Can Yaman ora fa coppia con Francesca Chillemi sul set della nuova fiction Viola come il mare in onda su Canale5 - in onda dal prossimo 30 settembre ogni venerdì - nella vita reale invece la sua vita privata è tornata ad essere blindatissimo e niente trapela. Eppure nell'estate 2021 la sua relazione con Diletta Leotta aveva riempito le pagine delle riviste del gossip. E adesso? Mistero assoluto.

Diletta Leotta, l'amore finito con Matteo Mammì: poi le storie con Daniele Scardina e Can Yaman

Ma chi è Yaman? L'attore turco è nato a Istanbul, ha 32 anni, e da studente si è trasferito negli Stati Uniti laureandosi nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete. Ha iniziato a lavorare come avvocato poi ha svoltato nel mondo dello spettacolo recitando in alcune fiction in Turchia. successo internazionale è arrivato con l’interpretazione di Ferit Aslan in Bitter Sweet e di Can Divit in Erkenci Kus, dove sfoggiava un fisico super palestrato e capelli lunghi. Conosce correttamente quattro lingue - turco, inglese, italiano, tedesco e sta attualmente studiando lo spagnolo - e il pubblico italiano lo ha conosciuto anche grazie a Diletta Leotta (la relazione con la conduttrice è durata circa otto mesi).

Can Yaman, dopo la Leotta il presunto flirt con Francesca Chillemi e l'amore con Maria Giovanna

Yaman sarebbe fidanzato con Maria Giovanna Adamo, una ex modella che non fa parte del mondo dello spettacolo, originaria di Crotone, a pubblicare la notizia sul presunto flirt è stato il settimanale Chi. In precedenza ha avuto relazioni con le attrici Acelya Topaloglu e poi Bestemsu Ozdemir, C'è stato pure un gossip recente che ha riguardato proprio Chillemi ma è stato smentito.

Francesca Chillemi, la figlia Rania con Stefano Rosso: il gossip su Can Yaman superato dalla coppia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.