Linea Verde Start oggi sabato 17 settembre, dove sono: viaggio in Friuli Venezia Giulia, le anticipazioni

L'appuntamento con Linea Verde Start non si ferma. Oggi, sabato 17 settembre, alle 12 su Rai 1 torna il programma condotto da Federico Quaranta che nella puntata odierna sarà in Friuli Venezia Giulia. Quaranta seguirà un filo conduttore, che è quello dell’acqua. Acqua di mare, quella dell’Adriatico, e l’acqua dei fiumi, come quella del Tagliamento. È l’acqua ad aver determinato la storia di questo territorio e anche dei suoi mestieri.

Furono i Romani a fondare Aquileia, una città un tempo fiorente e addirittura navigabile. Il suo sbocco sull’Adriatico permetteva grandi commerci col mondo orientale e l’arrivo di merci ha fatto in modo che si sviluppassero molte maestranze nel campo dell’artigianato. Federico Quaranta seguirà questa traccia e cercherà di comprendere come si siano poi evoluti questi mestieri a partire dalle risorse donate dalle acque: dai maestri mosaicisti, che fin dai tempi antichi raccoglievano pietre dal Tagliamento, ai costruttori di imbarcazioni sportive e tessitori di vele. Scoprirà di come il mondo artigianale si sia nei decenni anche trasformato in industria e di come lo sviluppo tecnologico abbia fatto progredire e crescere la regione.

