Propaganga Live, stasera in tv 16 settembre su La7: Paolo Virzì e i Gipsy Kings tra gli ospiti, intervista a Francesco Guccini

Stasera in tv - 16 settembre - secondo appuntamento stagionale con Zoro e il suo Propaganda Live su La7 (ore 21,15). Gli argomenti si dividono tra la guerra in Ucraina e le elezioni politiche. Francesca Mannocchi introduce direttamente dallo studio la seconda parte di uno speciale dal fronte. Poi intervista a Francesco Guccini, ci sarà un intervento del regista Paolo Virzì mentre gli ospiti musicali sono i Gipsy Kings.

Mannocchi dunque introduce direttamente dallo studio la seconda parte di uno speciale dal fronte in cui incontra nel Donbass, persone (prevalentemente civili) già viste nel corso delle prime settimane del conflitto. Come è cambiata la loro vita? Cosa ha in serbo il futuro per questi uomini e donne che non possono fare altro che vivere alla giornata? Passando per tematiche di primaria importanza come l’inflazione e l’aumento del costo dell’energia, in un reportage realizzato questa volta in Italia, Diego Bianchi ci presenta - nel modo che da sempre lo contraddistingue – le ultime battute della campagna elettorale. Zoro si reca poi a Pavana, dove intervista Francesco Guccini. Tra i grandi cantautori della nostra storia, l’ autore di album come Radici e Via Paolo Fabbri 43 analizza lo stato attuale del nostro paese.

L’ospite principale della serata è Paolo Virzì, il regista toscano che nel corso degli ultimi decenni meglio di tutti ha saputo raccontare al cinema l’Italia contemporanea in chiave ironica. Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, ci parlerà del suo nuovo film dal titolo Siccità: un racconto corale ambientato in una Roma senza pioggia né acqua. Uno scenario quasi post-apocalittico ma con molti rimandi all’attualità.

Per lo spazio musicale è attesa l’esibizione dei Gipsy Kings, gruppo formato da rom francesi di origine spagnola che si muove tra rumba e flamenco.

Tornano inoltre gli ospiti fissi del programma: Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Immancabili il monologo di Andrea Pennacchi, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più importanti della settimana.

