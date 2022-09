Oggi è un altro giorno, gli ospiti di venerdì 16 settembre: chi sono e le anticipazioni

16 settembre 2022 a

Ultimo appuntamento della settimana con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 su Rai 1. E così, il salotto pomeridiano della tv di stato nel corso del pomeriggio odierno, 16 settembre, sarà calcato da ospiti importanti che racconteranno le loro storie ma parleranno anche di attualità. Sì, perché oltre che alla cronaca bianca ci sarà spazio anche alla politica. Ma andiamo a vedere tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Francesco Facchinetti aprirà la puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”, ospite di Serena Bortone. Nel corso dell’intervista, spazio anche al ricordo della Regina Elisabetta con collegamenti ed ospiti in diretta dal Regno Unito. Prevista inoltre una finestra dedicata al nuovo show di Rai 1 “Arena 60, 70, 80 e … 90”, la cui prima puntata è prevista sabato 17, con Amadeus. Nella seconda parte del programma, spazio all'attualità e alla politica in vista del voto del prossimo 25 settembre. Interverranno Deborah Serracchiani, Partito Democratico, Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle – 2050 e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra. Ad accompagnare Serena Bortone, come sempre, il gruppo degli “affetti stabili”: Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Antonio Mezzancella, Laura Freddi e Samuel Peron.

