Laura Pausini, Bella Ciao e la polemica: "Aborro il fascismo, volevo evitare strumentalizzazioni"

Il video di Laura Pausini che si rifiuta di cantare Bella Ciao in una televisione spagnola perché "troppo politica" ha fatto il giro del mondo e ovviamente scatenato polemiche sui social, con i fan della cantante che hanno pesantemente criticato questa mossa. E così, dopo alcuni giorni, arriva la replica dell'artista, che si è affidata al suo profilo Twitter per rispondere alle accuse di chi la etichettava come fascista.

"Volevo esporre il mio punto di vista - scrive Pausini - dopo le polemiche di questi giorni. In una situazione televisiva estemporanea, leggera e di puro intrattenimento, ho scelto di non cantare un brano inno di libertà ma più volte strumentalizzato nel corso degli anni in contesti politici diversi tra loro. Come donna, prima che come artista, sono sempre stata per la libertà e i valori ad essa legati. Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre. Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata in un momento di campagna elettorale così acceso e sgradevole, purtroppo non è stato così. Rispetto il mio pubblico e continuerò a farlo, con la libertà di scegliere come esprimermi".

Tra i colleghi, in molti hanno preso posizione difendendo Laura Pausini. Tra questi, Simone Cristicchi e Al Bano. "Posso capire la scelta della Pausini, ci sono cantanti che non vogliono dichiararsi politicamente e Bella Ciao è una canzone che è stata spesso demonizzata e messa al centro di numerose polemiche. Questo però non significa che la Pausini sia per forza di destra", ha detto il vincitore di Sanremo con Ti regalerò una rosa all’Adnkronos. "Bella Ciao è una canzone che appartiene a tutti - sottolinea - quindi non ha un colore politico. Se la gente studiasse la storia saprebbe che quella canzone rappresenta non soltanto la fazione dei partigiani di sinistra ma anche una serie di altre formazioni partigiane che non erano necessariamente di sinistra. Ma se la Pausini l’avesse cantata probabilmente si sarebbero scatenate altre polemiche, come è successo a me con ’Magazzino 18’, quando fui attaccato dall’estrema sinistra perché ho raccontato i crimini commessi sul confine orientale nel dopoguerra dai partigiani di Tito - ricorda Cristicchi - A me hanno dato del fascista per anni non solo sui social ma anche nei teatri. Detto questo - prosegue - io ho cantato tante volte Bella Ciao, il primo maggio insieme al coro dei Minatori di Santafiora e in tante altre occasioni dove si ricordava il sacrificio dei partigiani italiani nella lotta di liberazione dal nazifascismo. Io non avrei avuto problemi a cantarla". Al Bano. Alla stessa agenzia di stampa è intervenuto Al Bano: "A me queste critiche feroci a Laura Pausini sembrano esagerate. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Se non ha cantato Bella Ciao avrà avuto i suoi motivi, forse aveva paura che cantandola sarebbe stata strumentalizzata per fini politici. Io l’avrei cantata tranquillamente - sottolinea - appartiene al mondo intero, al di là delle idee politiche. L’ho cantata un sacco di volte, non lo farei solo se sentissi che c’è aria di strumentalizzazione", conclude Al Bano.

