Porta a Porta, gli ospiti di stasera giovedì 15 settembre in tv su Rai 1. Bruno Vespa torna in prima serata

Mancano dieci giorni alle elezioni del 25 settembre che decideranno il nuovo governo. La campagna elettorale è sempre più nel vivo e anche la televisione sta dando ampio spazio agli interventi dei politici in vista del ritorno alle urne. Così, stasera - giovedì 15 settembre - Porta a Porta dedica una intera puntata in prima serata all'avvicinamento al voto. Alle 21, numerosi protagonisti saranno intervistati da Bruno Vespa. Attraverso un sorteggio alla presenza del notaio Gabriele Pocaterra è stato stabilito l'ordine dei politici che interverranno durante la puntata: Maurizio Lupi, Noi Moderati; Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare; Luca Teodori, Vita; Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra; Mario Adinolfi, Alternativa per L'Italia No Green Pass; Emma Bonino, + Europa; Mauro Alboresi, Partito Comunista Italiano; Clemente Mastella, Noi di Centro; Luigi De Magistris, Unione Popolare con De Magistris; Gianluigi Paragone, Italexit per L'italia. Si replicherà quindi giovedì 22. Le serate non prevederanno faccia a faccia dopo avere verificato la mancata disponibilità di un numero di forze politiche sufficiente a garantire la parità di trattamento fra le liste. Per questo stesso motivo non andranno in onda le trasmissioni con i confronti tra tutti i leader dei partiti inizialmente programmate il 7 e il 15 settembre.

