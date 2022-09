Simona Ventura, quando si sposa con il fidanzato Giovanni Terzi. La domanda sull'estate a Totti e i commenti degli haters

15 settembre 2022 a

Ci sarà anche Simona Ventura a Oggi è un altro giorno, nella puntata che va in onda nel pomeriggio odierno, giovedì 15 settembre. Con lei, intervistata da Serena Bortone, anche Paola Perego: le due, infatti, saranno alla conduzione di Citofonare Rai 2 a partire dal 25 settembre, in una seconda stagione ricca di conferme e novità.

Nata a Bentivoglio nel 1965, compare le prime volte in tv alla fine degli anni Ottanta, e proprio nel 1988 esordisce come valletta nel quiz di Rai 1 Domani sposi per poi lavorare come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC nei primi anni novanta. In seguito passa a Mediaset e poi alla Rai, dove ha condotto Quelli che il calcio, il Festival di Sanremo nel 2004 e l'Isola dei Famosi. Passa a Sky nel 2011 e poi torna sia in Mediaset che in Rai. Di recente ha condotto la Partita del Cuore, dove era presente anche Francesco Totti e al quale ha fatto una domanda che ha messo il capitano della Roma leggermente in imbarazzo. "Francesco, ma dove sei stato quest’estate? Non ti abbiamo visto…", ha chiesto la Ventura, con il Pupone che dopo un attimo di esitazione ha risposto di essere stato "A casa, a Sabaudia, come sempre".

Lato vita privata, da quattro anni è legata a Giovanni Terzi, "l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo", ha detto in passato al Corriere della Sera, spiegando che i due si sposeranno, anche se "ogni volta che lo diciamo, riparte una pandemia, scoppia una guerra. Ma ci vogliamo sposare assolutamente, con una grande festa, senza mascherine". Molto attiva sui social, la sua pagina Instagram conta più di 1,7 milioni di follower. Ma sotto alcune foto, si scatena l'ira degli haters. Qualcuno l'ha paragonata ad Emilio Fede, altri a Ron Moss. Molti commenti negativi sono arrivati da donne, e proprio sull'odio tra persone del genere femminile la Ventura aveva detto di non sopportare "le donne che odiano le altre donne".

