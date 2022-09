Paola Perego, chi sono il marito e i figli. Gli attacchi di panico e le accuse di sessismo e discriminazione. La carriera in tv

15 settembre 2022 a

Oggi è un altro giorno, il format di Rai 1 condotto da Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, torna anche nel pomeriggio odierno, giovedì 15 settembre. E tra i vari ospiti che saranno presenti in studio ci sarà anche Paola Perego, che domenica 25 settembre torna alla conduzione di Citofonare Rai 2 assieme a Simona Ventura, tra conferme e novità.

Nata a Monza nel 1966, Paola Perego è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Nel 2022 sta festeggiando i suoi 40 anni di carriera in tv, trascorsi tra gli esordi nelle televisioni locali, Rai e Mediaset. Lato vita privata, è stata sposata con l'ex calciatore Andrea Carnevale, con il quale ha avuto due figli. Adesso, invece, è sposata con l'agente Lucio Presta: i due, tra fidanzamento e matrimonio, stanno insieme da più di 20 anni. "Io conto di invecchiare con lui - aveva detto in un'intervista al Corriere della Sera - È una persona straordinaria, molto diversa da come appare in superficie. Lo sa che ogni mattina di ogni santo giorno mi porta la colazione a letto?" e "scrive delle lettere bellissime, piene d’amore. È di una grande correttezza morale". Tra l'altro, Lucio è stato fondamentale nella lotta agli attacchi di panico, con i quali Paola ha convissuto per 30 anni. "Mi ha capito, mi ha dato dei consigli preziosi. Oggi siamo una grande famiglia allargata: i miei due figli, i suoi due e due nipotini, con un altro in arrivo, perché mia figlia Giulia è di nuovo incinta. Oggi, anche grazie a Lucio, vedo le cose con maggiore distacco".

In passato, durante la conduzione di Parliamone...sabato, venne accusata di sessismo e discriminazione razziale, perché in una puntata si mettevano a confronto le donne italiane e quelle dell’Est. "Penso che quelli siano stati in assoluto i giorni peggiori della mia vita professionale. Per settimane non sono uscita da casa e non solo perché la mia faccia era su tutti i giornali e in televisione, ma perché non sapevo come dire che non era così, che io non sono sessista né tantomeno razzista. Prima di tutto, quella era parte di una puntata già trasmessa da La vita in diretta. E poi quelli che mi hanno accusato più duramente hanno ammesso di non aver visto la puntata! Quella rubrica me la sono rivista più volte: io ho difeso le donne come faccio sempre". E' stata, dunque, solo una brutta pagina di televisione "perché per me appoggiare le altre donne è sempre stato un punto fermo. Per esempio, chi ha voluto Mara Venier a La fattoria, in un periodo in cui lei stava lavorando di meno? Io. A La talpa ho voluto Paola Barale come inviata. Chi mi conosce sa bene che non perdo occasione per valorizzare le altre figure femminili".

