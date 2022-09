Rangers-Napoli, chi sono i telecronisti su Canale 5 e Sky Sport. Le probabili formazioni della partita stasera in tv, mercoledì 14 settembre

14 settembre 2022 a

Torna lo spettacolo della Champions League stasera, mercoledì 14 settembre, su Canale 5. Alle 21, infatti, il canale di punta di Mediaset manderà in onda - in diretta - l'incontro Rangers-Napoli, gara visibile anche su sportmediaset.it in diretta streaming, oltre che sulla piattaforma streaming. Dall’ Ibrox Stadium di Glasgow va in scena la super sfida tra gli scozzesi allenati da Giovanni van Bronckhorst che hanno perso contro l’Ajax nella prima giornata e il Napoli di Spalletti che ha trionfato contro il Liverpool con il risultato di 4-1. In caso di vittoria, gli azzurri sarebbero al primo posto solitario nel girone, con alle spalle proprio i Reds e gli olandesi. La telecronaca del match è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero.

La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Massimo Ugolini, Diretta Gol Dario Massara. Approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: in studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della seconda giornata. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, in collegamento dagli Usa, Alessandro Del Piero. Spazi news, invece, affidati a Mario Giunta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Kamara, Davis; Tillman, Colak, Kent. Allenatore: Van Bronckhorts.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

