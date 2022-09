Chi l'ha visto?, i casi di stasera mercoledì 14 settembre, in tv su Rai 3: anticipazioni e ospiti

14 settembre 2022 a

a

a

Classico appuntamento con Chi l'ha visto? questa sera, mercoledì 14 settembre, su Rai 3. In prima serata, infatti, ecco lo storico programma condotto da Federica Sciarelli, in onda ormai dal 1989. Una delle trasmissioni più amate dagli italiani, che da trentatré anni seguono attentamente i casi di cronaca nera attraverso questo format. Andiamo dunque a vedere le anticipazioni della puntata odierna.

Francesco Totti e Ilary Blasi incontro tra i legali, accordo in vista. I nodi del patrimonio

L'appuntamento di oggi viene aperto con il caso di Angela Celentano. Alla presenza dei genitori, Maria e Catello, saranno mostrati i giochi della piccola Angela con la speranza che lei, oggi donna, possa riconoscerli. In diretta anche la mamma di Carlo La Duca: la signora Concetta si rivolgerà alla ex moglie e all’amico chiedendo dove si trova il corpo di suo figlio.

Inoltre, tutti gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: è stata picchiata, dice il fratello Sergio, e l’autopsia del medico legale della Procura alimenta i dubbi sul suo decesso.

Addio a Irene Papas, il cinema piange l'attrice greca

E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Per contatti: facebook: www.facebook.com/chilhavisto/ - twitter @chilhavistorai3 - sito: www.chilhavisto.rai.it - telefono 06.8262 - posta elettronica [email protected] - WhatsApp 345 313 1987.

Chiara Ferragni visita la Casa Arcobaleno: "Odiosi maltrattamenti e discriminazioni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.