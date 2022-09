Irene Papas, come è morta e quanti anni aveva l'attrice greca. La Penelope dell'Odissea era malata di Alzheimer

14 settembre 2022 a

E' morta oggi, mercoledì 14 settembre, all'età di 96 anni, l'attrice greca Irene Papas. A riferirlo è l'agenzia di stampa greca Ana-Mpa, che scrive come l'attrice "lascia una grande eredità culturale". Mondo del cinema in lutto, dunque, per un'attrice considerata un simbolo per eccellenza della bellezza greca e una celebre rappresentante della cultura mediterranea all'estero.

Irene Papas divenne nota a livello internazionale per le sue doti recitative e per la sua presenza carismatica e dinamica. Nella sua carriera ha interpretato importanti ruoli femminili nel teatro e nel cinema, incarnando appieno il potere della tragedia antica. Tra le sue interpretazioni più celebri quella di Penelope ne l'Odissea e nei celebri film I cannoni di Navarone e Zorba il Greco.

Ad annunciare il decesso della leggendaria attrice greca è stato il Ministero della Cultura ellenico, ricordando che Papas in circa 50 anni di carriera ha preso parte a oltre 70 film. Una delle sue ultime apparizioni cinematografiche è stata in Il mandolino del capitano Corelli nel 2001 al fianco della star di Hollywood Nicolas Cage. Nel 2018 venne annunciato che soffriva di Alzheimer da cinque anni. Papas parlava correntemente l'italiano, avendo interpretato ruoli teatrali e girato molti film nel nostro paese a cui era particolarmente legata.

