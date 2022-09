Le indagini di Lolita Lobosco, stasera in tv martedì 13 settembre. Trama e anticipazioni

13 settembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 13 settembre, su Rai 1 nuovo appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco. In attesa della seconda stagione, Rai 1 sta di nuovo mandando in onda le prime puntate della serie ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi, in cui Luisa Ranieri interpreta il vicequestore in servizio a Bari. Inizio alle 21.25. Diamo un occhio alla trama. Lobosco dovrà cercare di venire a capo di un caso che pare lineare, ma che si dimostrerà piuttosto complesso: l’omicidio di Bianca Empoli. La donna è stata trovata morta in un appartamento che aveva affittato di nascosto allo scopo di esercitarsi con l’arpa, strumento che aveva imparato a suonare e con il quale si esibiva. Bianca dopo un amore finito, viveva la sua vita di musicista all'oscuro del marito, ormai completamente disinteressato a lei. Lolita Lobosco cercherà di capire se l'uomo ha avuto un ruolo nella morte della donna. Il marito di Bianca, infatti, ha un alibi di ferro che pare scagionarlo del tutto dal delitto.

