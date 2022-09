Champions League, Viktoria Plzen-Inter su Sky: l'orario e dove vedere in tv tutte le altre partite

13 settembre 2022 a

Serata di Champions League - oggi martedì 13 settembre 2022 - con la seconda giornata di partite della massima competizione europea. In campo anche una delle quattro italiane: è l'Inter, di scena in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen (ore 18.45) per una partita che - dopo il ko a San Siro contro il Bayern Monaco - rappresenta già uno snodo cruciale in ottica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Juventus e Milan infatti vanno in campo domani (mercoledì 14 settembre) rispettivamente contro Benfica e Dinamo Zagabria mentre la partita tra Napoli e Rangers - a Glasgow, stadio Ibrox Park - è stata rinviata di un giorno dalla Uefa per questioni di ordine pubblico legate all'organizzazione degli eventi per la morte della regina Elisabetta II. La squadra di Spalletti andrà in campo domani sera anziché oggi.

Nerazzurri dunque a caccia di una vittoria rigenerante: la prestazione e la sconfitta con il Bayern Monaco nel debutto a San Siro alimentano perplessità sulla tenuta della squadra. Un summit tra dirigenza e allenatore ha spazzato via ogni dubbio sulla possibilità di esonero ma a Plzen serve fare tre punti per non tenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale. La partita dell'Inter andrà in onda su Sky (per chi è abbonato, in streaming su SkyGo, Now e Infinity+).

A completare il quadro delle partite di oggi ci sono alcuni scontri interessanti: Liverpool–Ajax (Gruppo A), con il Napoli spettatore interessato; Bayern Monaco–Barcellona (Gruppo C, lo stesso dell'Inter) è un sorta di scontro tra titani tra due club che ambiscono ad arrivare in fondo alla competizione (Sky); Sporting–Tottenham (Gruppo D) è l'ennesimo banco di prova per gli Spurs di Conte. Riflettori puntati anche su Marsiglia–Eintracht (Gruppo D), Porto–Club Brugge e Leverkusen–Atletico Madrid (Gruppo B).

