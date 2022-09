Dimartedì, stasera in tv 13 settembre su La7: gli ospiti di Giovanni Floris

13 settembre 2022 a

Stasera in tv - martedì 13 settembre - consueto appuntamento con Dimartedì su La7 (ore 21,20), il programma di approfondimento legato ai temi di attualità condotto da Giovanni Floris. Come al solito al centro del dibattito le elezioni del prossimo 25 settembre, il caro bollette e il conflitto tra Russia e Ucraina.

Nel corso della puntata, dunque, andranno in onda dibattiti in studio grazie alla presenza di ospiti e opinionisti, la cui presenza è ancora in attesa di aggiornamento.

