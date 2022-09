Fuori dal coro, stasera in tv 13 settembre su Rete4: Mario Giordano intervista Carlo Calenda

13 settembre 2022 a

Stasera in tv - martedì 13 settembre - appuntamento in prima serata su Rete4 con Fuori dal coro (ore 21,25). Il conduttore e giornalista Mario Giordano intervisterà Carlo Calenda, leader di Azione e del cosiddetto terzo polo.

Nel corso della puntata, un’analisi sui ritardi del Governo nell’affrontare la crisi energetica e sui problemi burocratici relativi alla riattivazione delle piattaforme per l’estrazione del gas nel mar Adriatico e degli impianti fotovoltaici sul territorio italiano. Ma non è finita. Dopo la politica torna al centro del dibattito il vaccino: da Giordano, "un'analisi sugli studi in merito alla vaccinazione per i guariti da Covi". E ancora, viene annunciata "un'inchiesta sul business dell'immigrazione": chi fa i soldi sulla pelle dei disperati?

Infine, la consueta pagina dedicata dalla trasmissione ai casi di occupazioni abusive delle case, con un focus sui problemi amministrativi nella gestione degli sfratti. Ci sarà anche un ultimo aggiornamento sulla drammatica vicenda di Mauro e Teresa, coniugi di Terlizzi che per un debito di soli 4.500 euro hanno perso la loro casa.

