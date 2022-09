Dottori in corsia, stasera in tv lunedì 12 settembre. Le storie di Giancarlo e Isabel

12 settembre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 12 settembre, su Rai 3, in seconda serata a partire dalle ore 23, il terzo appuntamento di Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. E' la docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli. In questa puntata si racconterà la storia di Giancarlo, 14 anni, nato con una malattia genetica che con la crescita ha compromesso il funzionamento del rene. Le opzioni per il prossimo futuro sarebbero la dialisi e, in seguito, il trapianto. Pur di evitare al figlio tutte le limitazioni che la dialisi comporta, Lucia, la madre di Giancarlo, si è candidata per donargli un rene. Inizia così il lungo iter per stabilire se tra loro ci sia la compatibilità indispensabile al trapianto, mentre il rapporto tra madre e figlio diventa più saldo che mai. C’è poi Isabel, una bambina napoletana di 4 anni dalla forte personalità che riflette tutte le prove che ha già dovuto superare pur essendo così piccola. Isabel è nata con una rara sindrome di iper-accrescimento che la porta ad avere una lingua molto più grande del normale e che la espone al rischio di tumori. Per questo è stata sottoposta a diversi interventi al Bambino Gesù e ora, finalmente, sta cominciando a vivere una vita normale e a recuperare tutto il tempo perduto.

