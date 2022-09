Via dei matti n.0 da stasera in tv, lunedì 12 settembre. Gli artisti e i cantanti della settimana

12 settembre 2022 a

a

a

Da oggi in tv, lunedì 12 settembre, nuova settimana in compagnia su Rai 3 (ore 20.15) di Via dei matti n. 0, il programma condotto da Valentina Cenni e Stefano Bollani, che affronta ogni giorno un argomento diverso legato alla musica: aneddoti intriganti, racconti che si intrecciano con riflessioni filosofiche per dare forma a un universo musicale inedito dove non esistono distinzioni di genere e limiti di pensiero.

Quarta Repubblica, Porro intervista Conte e Berlusconi

Inizia una nuova settimana in compagnia della trasmissione. Il programma, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Ballandi, si conferma un luogo magico pieno di note, incontri, jam session improvvisate, dove fare musica e parlare della musica stessa, insieme ai due padroni di casa, pronti ancora una volta a coinvolgere e intrattenere con gioia e ironia i tanti amici ospiti in studio e i telespettatori.

Nudi per la vita, comincia il nuovo programma di Rai 2 presentato da Mara Maionchi

Questa settimana busseranno alla porta di Via dei Matti n. 0: Niccolò Fabi oggi lunedì 12 settembre e domani, martedì 13, i Neri per Caso. Mercoledì 14 il pianista Danilo Rea, giovedì 15 la musicista figlia d’arte Angelina Mango e venerdì 16 l’attore Claudio Santamaria. Ogni giorno un argomento diverso legato alla musica sotto ogni angolazione.

Ulisse, Alberto Angela ricorda la regina Elisabetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.