Quarta Repubblica, gli ospiti della puntata di stasera, lunedì 12 settembre, in tv su Retequattro. Porro intervista Conte e Berlusconi

Ci sarà ancora la politica in vista delle elezioni di domenica 25 settembre al centro del nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talkshow in onda stasera, lunedì 12 settembre, su Retequattro. Del resto, il voto anticipato è il tema del momento, con i leader dei vari partiti che stanno dando vita a una campagna elettorale ricca di dichiarazioni e promesse, con l'uso sempre più insistente dei social network, in modo da raggiungere tutta le platea che fra poco più di dieci giorni si recherà alle urne.

Nel corso della puntata odierna, il conduttore Nicola Porro intervisterà il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sulla stretta attualità politica. E poi, collegamenti in diretta dalla Gran Bretagna per seguire il lungo e commovente addio alla regina Elisabetta II. Spazio anche ad ulteriori sviluppi sul caso Ruberti, aperto dal video della lite di Frosinone tra esponenti del Pd. Infine, un’intervista esclusiva con Oliver Stone, che venerdì ha presentato alla Mostra del cinema di Venezia il documentario "Nuclear”, la seconda tappa del viaggio all'origini dell'astensionismo e un reportage nei quartieri di Napoli dove è alta la percentuale di percettori del reddito di cittadinanza.

Alla puntata parteciperanno, tra gli altri, il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi, il segretario del Partito comunista Marco Rizzo candidato di Italia sovrana e popolare, il giurista candidato con Fratelli d'Italia Carlo Nordio, il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli e il consulente del settore energetico Antonio Rizzo. Anche stasera, infine, le incursioni in diretta di Gene Gnocchi. Insomma, una puntata da non perdere.

