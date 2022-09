Totti e Ilary, la bordata di Fabrizio Corona: "Cadute le maschere. Ora tiro fuori le foto" | Video

12 settembre 2022 a

E' un proprio attacco frontale quello di Fabrizio Corona nei confronti di Ilary Blasi. Lo fa senza troppi peli sulla lingua, come nel suo stile, pubblicando un post pesantissimo. "Il paradosso - scrive - è che tutta l’Italia parla di questi due borgatari. In questo video, quel giorno, la Queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. E' caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare, vendicandosi di me. Era appena uscito il libro di Totti che per volontà della famiglia di Ilary aveva voluto tirare fuori l’argomento Flavia Vento". Fabrizio Corona pubblica il video della "lezione" di cui parla. E rincara la dose.

Clicca qui per il video pubblicato da Fabrizio Corona

"Mi accusava - scrive ancora - di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una m***a perché lei si doveva sposare una settimana dopo…. accidenti!!! Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose. La gente mi ferma per strada. Ma questa non è una fiaba d’amore. E' semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli".

"Ero il re di questo lavoro in quel periodo - scrive ancora Fabrizio Corona - e la settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. (...). E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi. Prossimamente seguitemi".

