Totti-Ilary Blasi, l'amico Alex Nuccetelli: "Francesco è cambiato. Noemi? Si sono conosciuti in Sardegna". Le rivelazioni a I fatti vostri

E' la storia dell'estate: quella del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai sulle copertine di tutti i giornali e Alex Nuccetelli, l'amico storico del Pupone che ha fatto conoscere la coppia, è intervenuto a I fatti vostri su Rai 2. "Non sono a conoscenza di quello che ha fatto lei prima di lui - ha detto - So che Francesco un anno e mezzo fa ha avuto un momento particolare, noi amici lo abbiamo trovato più triste del solito. In quei momenti è cambiato qualcosa, ma lui è molto discreto ed è difficile che dica qualcosa, anche sulla moglie. Qualsiasi cosa tu gli proponessi diceva "devo sentire Ilary, ci sono i bambini". Le voci sulla coppia sono state sempre molte. Io ho sentito tante voci su entrambi, ero amico di entrambi. Li ho fatti incontrare io, in una serata fatta a casa di Fiorella, la mamma di Francesco".

"Un anno e mezzo fa io ero in trattativa per l'Isola dei Famosi e mi sentivo spesso con Francesco, che ha avuto un cambiamento nella sua persona - ha ribadito - I messaggini? Ho scoperto tutto dai giornali. La storia con Noemi è iniziata in questo anno, si sono frequentati prima, lei è una brava ragazza che conosco. Francesco ha trovato una rinascita, non so se è innamorato o meno. Si sono conosciuti a un evento di padel in Sardegna, dove lui era con Ilary. Da lì sono passati altri mesi. Le 50 famiglie che si possono rovinare se Ilary dovesse parlare? Se parli dei figli e del loro bene, bisogna andarci un po' più piano".

