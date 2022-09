Oggi è un altro giorno, oggi lunedì 12 settembre su Rai 1 nuovo appuntamento con Serena Bortone. Le anticipazioni

12 settembre 2022 a

Oggi è un altro giorno, appuntamento alle ore 14, oggi lunedì 12 settembre, con il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Come al solito ospiti, storie e attualità al centro del format diventato ormai un vero e proprio punto di riferimento del pomeriggio. Oggi è un altro giorno cerca di raccontare il Paese che vuole ritrovare la normalità, ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo, per cercare di capire, condividere, conoscere meglio. La conduttrice, volto molto amato della televisione di Stato, è accompagnata da un gruppo di amici con cui condivide gli argomenti all'ordine del giorno, ma anche le interviste intime e i confronti. Gli ospiti della puntata di oggi, lunedì 12 settembre, non sono stati ufficializzati. E' molto probabile che si parlerà ancora della morte della Regina Elisabetta II e del suo successore, il figlio Re Carlo III.

