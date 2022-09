Antonella Clerici, chi è il compagno Vittorio Garrone: "Matrimonio? Non mi sposerò mai". La figlia Maelle avuta dalla relazione con Eddy Martens

12 settembre 2022 a

Torna oggi, lunedì 12 settembre, E' sempre mezzogiorno!, il programma che va in onda su Rai Uno dalle 11,55 e che vede, per la terza stagione consecutiva, la conduzione di Antonella Clerici. "Il mezzogiorno è un po’ la casa degli italiani, puoi cambiare le tende o il divano, ma resta sempre la casa - ha detto ai microfoni del Corriere della Sera - Ci saranno nuovi giochi, molto più interattivi e qualche cuoco nuovo, ma squadra che vince non si cambia. Il programma resta molto green, con il bosco che avrà sempre più spazio e sarà sempre più in primo piano. Speriamo di fare compagnia e dare leggerezza alla gente perché servono molto anche questi programmi".

Comincia la nuova stagione di È sempre mezzogiorno!

Nata a Legnano nel 1963, debutta nelle reti minori negli anni Ottanta, ma è con il passaggio in Rai che assume visibilità, prendendo il timone - negli anni Novanta - di alcuni programmi sportivi. Dal 2000 al 2018 ha condotto La prova del cuoco, il programma che precedeva il telegiornale di Rai 1 tutti i giorni eccetto la domenica e che l'ha resa una delle conduttrici di punta di Mamma Rai. In seguito, infatti, le sono state affidate le chiavi del Festival di Sanremo 2005, In studio con la Rai 2006, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il Festival di Sanremo 2010, Sanremo Young, il remake di Portobello, lo Zecchino d'Oro 2019 e The Voice Senior.

Lato vita privata, da alcuni anni ha una relazione con Vittorio Garrone. I due si sono conosciuti grazie a un'amica in comune che ha organizzato un incontro a tre. "Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai" ha detto più volte. Ma sul matrimonio continua a rispondere: "No, non mi sposo, e non mi sposerò mai, perché come dico sempre il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene cosi", ha ribadito al Corriere della Sera. In precedenza, dalla relazione con Eddy Martens aveva avuto una figlia, Maelle, che oggi ha 13 anni. In passato, si era sposata con il cestista Pino Motta, relazione seguita dall'amore per Massimo Giletti durato un solo anno. Nel 2000 si è sposata con il produttore discografico Sergio Cossa, poi dopo 5 anni hanno divorziato e lei ha iniziato una relazione con Paolo Percivale prima e con Eddy Martens, più giovane di lei di 15 anni, poi. Con il padre di Maelle si è separata nel 2016, prima della storia con Garrone.

