È sempre mezzogiorno! in tv oggi lunedì 12 settembre: Antonella Clerici riparte con una nuova stagione

Torna uno dei programmi più amati e seguiti dai telespettatori italiani: oggi, lunedì 12 settembre, su Rai Uno riparte la stagione di È sempre mezzogiorno!, format originale realizzato in collaborazione con Stand by me, in onda dal lunedì al venerdì alle 11,55. Arrivato alla terza edizione, dopo il successo delle prime due, Antonella Clerici, il volto più amato del mezzogiorno italiano, è pronta ad indossare di nuovo il suo grembiule rosa e ad accogliere il pubblico nell’originalissimo studio ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera, ripreso in diretta dalle telecamere di Rai Uno.

Nella cucina più green d’Italia, comunque, non mancheranno le sorprese. Mai come quest’anno Antonella intensificherà il filo diretto con gli spettatori, tastando il polso ad un’Italia fatta anche di provincia, grandi spazi verdi, gentilezza e genuinità. Ricette, chiacchiere e buonumore sono infatti gli ingredienti principali del programma, insieme ai nuovi giochi telefonici e ai tanti ospiti in arrivo per tenere compagnia al pubblico. Continuano le finestre sulle bellezze della nostra penisola: Federico Quaranta ci racconterà le meraviglie e gli angoli più suggestivi d’Italia, i produttori ci mostreranno le eccellenze gastronomiche del Made in Italy e il farmer della trasmissione ci guiderà in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli seguendo la giusta stagionalità per un approccio green alla tavola.

Ed ancora: gli appuntamenti con le festività italiane ed internazionali e la cucina etnica, sempre più diffusa e richiesta, specie dal pubblico più giovane; le interviste del venerdì, durante le quali amici ed esperti condivideranno con Antonella e con il pubblico la loro storia personale e il loro punto di vista originale; la rubrica della giornalista Angela Frenda, che si accenderà di nuove e interessanti sfumature per raccontare storie di vita, amore e cucina. E tante, tantissime altre sorprese che gli spettatori scopriranno nel corso di questa nuova edizione.

