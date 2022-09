Le indagini di Lolita Lobosco, stasera in tv domenica 11 luglio. La trama

11 settembre 2022 a

Quest'anno la Rai proporrà la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. Intanto stasera in tv, domenica 11 settembre, su Rai 1 gli appassionati, a partire dalle ore 21.25 potranno rivedere la prima puntata della serie, intitolata La circonferenza delle arance, come l’omonimo romanzo di Gabriella Genisi, edito da Sonzogno, da cui la fiction è tratta. La seconda stagione della serie interpretata da Luisa Ranieri, che veste i panni del vice questore Lolita Lobosco, dovrebbe essere trasmessa nei primi mesi del 2023. E' stata la stessa Ranieri ad annunciare sul suo profilo Instagram che le riprese sono terminate nel mese di luglio. E' probabile che la Rai per la prima puntata della nuova stagione scelga il mese di febbraio, lo stesso per il ciclo d'esordio. Gli episodi stavolta saranno sei. Intanto, come scritto, stasera si riparte dall'inizio. Quale è la trama? Il vicequestore Lolita Lobosco viene trasferita da Legnano a Bari, sua città natale, tutto si aspetta tranne che Stefano Morelli, dentista incensurato e suo primo grande amore adolescenziale, sia finito in manette. L'uomo è accusato dell'infamante crimine di abuso sessuale nei confronti della sua assistente, Angela Capua. Che poi viene ritrovata cadavere sulla spiaggia. Un'indagine complicata.

