I Soliti Ignoti - Il Ritorno, stasera in tv domenica 11 settembre su Rai 1. Anticipazioni

Stasera in tv, domenica 11 settembre, su Rai 1 il grande ritorno di Amadeus. Come sempre condurrà I Soliti Ignoti Il Ritorno. Nuove dinamiche e sorprese nel game show, che torna nell’access prime time a partire dalle ore 20.30. Forte del successo delle scorse stagioni televisive, in quella appena iniziata i diversi concorrenti si sfideranno, ogni sera dal Teatro delle Vittorie di Roma, per cercare di abbinare agli otto “ignoti” le rispettive identità. Nel corso dell’indagine saranno, come sempre, indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250mila euro che, nel gioco finale del “parente misterioso”, possono raddoppiare e raggiungere i 500mila euro. Confermati gli appuntamenti in prime time con lo Speciale Telethon a dicembre e con l'estrazione finale della Lotteria Italia la sera del 6 gennaio.

