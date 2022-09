Non è l'Arena, stasera in tv domenica 11 settembre su La7: ospiti e anticipazioni

11 settembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, domenica 11 settembre, su La7 torna Non è l'Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti. Inizio alle ore 21.15 per un programma che non risparmia mai sorprese e polemiche. Ovviamente al centro della trasmissione ci saranno la campagna elettorale e le frecciate velenose che la stanno caratterizzando. Si parlerà dei temi principali, a partire dal caro bollette, passando per l'immigrazione, le tasse, la sicurezza. Ospite in studio Matteo Salvini, leader della lega, che presenterà il programma del suo partito. Sono previsti servizi dedicati al mondo no vax e no green pass. Molti dei protagonisti delle campagne degli scorsi mesi, infatti, si sono candidati sperando di far fruttare il consenso raccolto.

A Zona Bianca focus su caro bollette, Carlo III e Covid

E' probabile che il programma dedichi uno spazio alla morte della Regiona Elisabetta II e a Re Carlo III che ne ha già preso il posto. Da due giorni gli eventi del Regno Unito focalizzano l'informazione di tutto il mondo e difficilmente Massimo Giletti non terrà in considerazione quello che è destinato a diventare uno dei più importanti eventi dell'anno.

Totti: "Non sono stato io a tradire per primo. Ilary aveva un altro. Ora si va in tribunale"

Annunciata anche una lunga intervista a Paolo Agnelli. E' un industriale, presidente di Confimi Industria, confederazione manifatturiera, che sta partecipando alle principali trasmissioni televisive di dibattito per affrontare il caro bollette, considerato attualmente dagli italiani il problema principale del Paese.

Totti e Ilary, lei non replica. Ma il suo avvocato spara: "Ha scoperto cose che possono rovinare 50 famiglie"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.