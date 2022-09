Francesco Totti e Ilary Blasi, la showgirl non replica: "Proteggo i miei figli". Ma il suo avvocato spara: "Ha scoperto cose che rovinerebbero 50 famiglie"

11 settembre 2022 a

Puntuale arriva la replica di Ilary Blasi a Francesco Totti che l'ha attaccata con una durissima intervista sul Corriere della Sera. Una replica indiretta, perché Ilary in questo momento preferisce non parlare, ma lo fa il suo avvocato Alessandro Simeone su La Repubblica: "Ilary ha visto cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie". Una frase durissima e per certi versi anche sibillina. La showgirl tace per proteggere i figli: "Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”, spiega ancora il suo legale.

“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”: sono le uniche parole attribuite a Blasi. Tra i due si prepara una durissima battaglia in tribunale e come spesso accade quando finisce l'amore, di mezzo ci vanno i soldi. Compresa una collezione di Rolex dell'ex calciatore che sarebbe scomparsa, notizia che ormai circola diffusamente nella rete. Totti nell'intervista al Corriere della Sera non ci è andato leggero. Ha spiegato che non è stato lui il primo a tradire, ma la stessa Ilary Blasi, cosa che avrebbe scoperto guardando il suo telefonino. Il Pupone ha puntualizzato che ha iniziato a frequentare Noemi Bocchi soltanto da Capodanno in poi e la storia si è consolidata a partire dal mese di marzo. Nell'intervista al Corriere Totti ha spiegato anche che dal punto di vista caratteriale "Noemi è l’opposto di Ilary. Ma non mi piace fare paragoni".

Lei lo avrebbe aiutato a uscire dalla crisi. I rapporti con Ilary Blasi nella parte finale della storia sono stati molto complessi: "Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi".

