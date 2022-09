Mezz'ora in più il regno che verrà, oggi domenica 11 settembre su Rai 3: ospiti e anticipazioni

11 settembre 2022 a

a

a

Oggi in tv, domenica 11 settembre, dalle ore 14.30 su Rai 3 va in onda Mezz'ora in più. Il programma si allunga fino alle 18 e diventa Mezz'ora in più/Il regno che verrà per raccontare, oltre alla campagna elettorale, la proclamazione di Carlo III Re del Regno Unito dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II. Durante la prima parte di trasmissione, dedicata alla campagna elettorale, Lucia Annunziata intervisterà i candidati delle liste del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia e dell'Alleanza Verdi e Sinistra, affiancata dal direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, da quello di Tpi Giulio Gambino, dal vicedirettore di Radio24 Sebastiano Barisoni, e da quello dell'Huffpost Alessandro De Angelis. A partire dalle 16.30, insieme al direttore Antonio Di Bella, Mezz'ora in più/Il regno che verrà approfondirà la successione al trono del Regno unito insieme, tra gli altri, agli storici Donald Sasson e Anna Whitelock, ai costituzionalisti Francesco Clementi e Peter Leyland, ai giornalisti Vittorio Sabadin, John Lloyd e Marco Varvello.

A Zona Bianca focus su caro bollette, Carlo III e Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.