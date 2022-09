Domenica In, oggi domenica 11 settembre si riparte con Mara Venier: ospiti e anticipazioni

11 settembre 2022 a

Domenica In, il ritorno. E con il programma, ovviamente, anche Mara Venier. Oggi, domenica 11 settembre, alle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, dopo la pausa estiva riprende una delle trasmissioni più amate dai telespettatori. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento anche quest’ anno non poteva mancare alla prima puntata della trasmissione Loretta Goggi, che farà il suo personale in bocca al lupo a Mara Venier in occasione della sua quattordicesima edizione, che supera le tredici condotte da Pippo Baudo. Ci sarà poi Alberto Matano che sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di spettacolo che coinvolgeranno sia Mara Venier sia Loretta Goggi.

Annunciato anche uno spazio contro la violenza sulle donne: in studio, accompagnata dall'avvocato Chiara Rinaldi, sarà presente Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi, uccisa a Bologna dal suo ex fidanzato. Francesca Barra interverrà per presentare il suo nuovo libro di ricette ‘A occhio e quanto basta’, con lei il marito Claudio Santamaria. Mara Maionchi si collegherà dalla Sede Rai di Milano per presentare il nuovo programma di Rai 2 Nudi per la vita, in studio i cinque attori protagonisti delle prime due puntate Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gilles Rocca, Antonio Catalani e Gianluca Gazzoli. Pierluigi Diaco presenterà il suo nuovo programma quotidiano Bella ma', mentre Andrea Sannino e Franco Ricciardi canteranno la nuova sigla di Domenica In dal titolo Un giorno eccezionale. Nel corso della puntata un breve spazio sarà dedicato al ricordo della Regina Elisabetta II.

Una puntata intensa da una Domenica In quest'anno caratterizzata da tre numeri: 30, 14, 5. Trenta, infatti, sono gli anni di carriera di Mara Venier, la padrona di casa: un traguardo che festeggerà quest’anno. Quattordici come le edizioni che Mara ha condotto e cinque quelle consecutive. La formula ricalcherà quella della passata stagione televisiva, le interviste faccia a faccia, ma non mancheranno le novità del programma, costruito proprio sulla figura della sua leader.

