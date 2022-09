Zona Bianca, stasera in tv domenica 11 settembre su Rete 4: le anticipazioni

11 settembre 2022 a

Stasera in tv, domenica 11 settembre, in prima serata su Rete 4, nuovo appuntamento con Zona Bianca, conduce Giuseppe Brindisi. In apertura, si commenterà la scomparsa di Elisabetta II e la proclamazione del figlio Carlo III, nuovo re del Regno Unito. Nel corso della serata, focus sulle sanzioni imposte dall’Unione Europea e sui tagli al gas russo che stanno mettendo in difficoltà i cittadini italiani, con diversi imprenditori costretti a chiudere le proprie attività a causa del caro bollette. Spazio, inoltre, a un approfondimento sul possibile razionamento energetico in vista dell’autunno, con il piano del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che propone di sfruttare le centrali di carbone riattivate nel mese di marzo. Infine, si parlerà di Covid e delle nuove possibili restrizioni con l’arrivo della nuova stagione.

