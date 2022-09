Vanessa Incontrada, la crisi con Rossano Laurini: "Siamo in un momento di riflessione"

10 settembre 2022 a

Besitos. Spesso e volentieri con questa parola spagnola - che significa piccoli baci - Vanessa Incontrada saluta i suoi fan e i suoi followers su Instagram. Come in occasione della prima puntata dei Tim Music Awards su Rai quando sui social ha scritto "viva la musica, besitos". Una parola a cui è talmente legata da utilizzarlo per il suo negozio di abbigliamento e accessori per donna, aperto ormai da alcuni anni a Follonica, in provincia di Grosseto in Toscana, e chiamato appunto Besitos Shop.

Vanessa Incontrada è nata il 24 novembre 1978 a Barcellona e la fiction Fosca Innocenti - uno dei grandi successi della scorsa stagione su Mediaset - non è che l'ultimo lavoro televisivo dell'artista. Incontrada ha esordito in tv alla fine degli anni Novanta. La notorietà vera e propria però è arrivata nel 2004, quando ha affiancato Claudio Bisio alla conduzione di Zelig, dove è rimasta fino al 2010. Ha partecipato anche a vari film e fiction ed è stata scelta come conduttrice di diversi programmi come Wind Music Awards e Italia's Got Talent.

Successi professionali a parte, nella vita privata nel 2007 si è legata all'imprenditore toscano Rossano Laurini, con cui ha avuto un figlio nel 2008, Isal. Ma la coppia ultimamente ha attraversato momenti difficili. “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti” ha spiegato alla stampa la conduttrice

