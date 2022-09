Indovina chi viene a cena, stasera in tv 10 settembre su Rai3 l'inchiesta di Sabrina Giannini dal titolo Il seme della resistenza

10 settembre 2022 a

Stasera in tv - sabato 10 settembre - su Rai3 va in onda Indovina chi viene a cena - Il seme della resistenza, il programma di inchieste con Sabrina Giannini, dedicato all’ambiente e a modelli alimentari sostenibili (ore 21,20). Il nuovo ciclo di puntate che occuperà il sabato sera della terza rete vedrà come sempre alternarsi confronti e inchieste. Dal granaio d’Italia, in Puglia, alle mele dell’Alto Adige, c’è un seme che sta germinando, ed è quello della “resistenza”. La resistenza a una globalizzazione e privatizzazione dei frutti della terra che ha cancellato il 75% di tutte le varietà vegetali del nostro territorio, che aveva la biodiversità più invidiata al mondo.

Stasera quello di Giannini sarà un viaggio nella resistenza agricola e nel riscatto di un vero “made in Italy” che recupera i nostri sapori perduti a causa della selezione genetica, che combatte una guerra per la sovranità alimentare e un equo compenso ad agricoltori, molitori, produttori di pasta e pane. Obiettivo ritrovare quella dignità agricola oggi sottomessa a regole di mercato, a brevetti e contratti vincolanti. E poi l'impegno di produttori di grano e panificatori che impiegano soltanto grani antichi, a fatica recuperati, coltivatori contrari alle monocolture delle mele e all’uso di pesticidi…

Un movimento sempre più vicino ai consumatori, che hanno compreso il valore nutrizionale di un’agricoltura tradizionale e genuina, a a volte sono anche confusi. Come ad esempio nel caso della pasta, dove la regola che debba essere di grano italiano ed essiccata lentamente e a bassa temperatura per poter aver il marchio “made in Italy” viene spesso aggirata. Esiste un modo per sapere con chiarezza qual è la vera pasta italiana?





