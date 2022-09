Italia-Slovenia vale un posto per la finale del Mondiale di volley, stasera in tv 10 settembre su Rai2 e su Sky

10 settembre 2022 a

L’Italia si gioca l'accesso alla finale dei Mondiali 2022 di volley maschile contro la Slovenia. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati stasera in tv su Rai2 dalle ore 21 (in streaming su Raiplay). Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno uno dei paesi ospitanti della manifestazione: la gara si disputerà oggi sabato 10 settembre a Katowice in Polonia. Sarà un remake della finale degli Europei 2021, quando la Nazionale Italiana si impose al tie-break.

La selezione azzurra ha fatto un percorso fantastico in questa rassegna e dopo aver infilato tre vittorie senza problemi nel girone (Canada, Turchia e Cina) è riuscita ad avere la meglio agli ottavi su Cuba e ha eliminato la Francia al tie-break in rimonta nei quarti. In caso di vittoria, gli azzurri torneranno in campo domani per la finale contro la vincente dell'altra semifinale che vede sfidarsi Brasile e Polonia.

La semifinale dei Mondiali 2022 di volley maschile sarà trasmessa anche su Sky (a pagamento su Sky. Quella tra Italia e Slovenia sarà la seconda semifinale in programma, dopo la prima tra Brasile e Polonia che avrà inizio alle 18.

