Linea Verde oggi in tv sabato 10 settembre, dove sono Start e Tour: le anticipazioni

10 settembre 2022 a

a

a

Nuovo doppio appuntamento con Linea Verde oggi, sabato 10 settembre. Su Rai 1, infatti, dalle 12 andranno in onda i due format, Start e Tour, che porteranno i telespettatori in giro per l'Italia, alla scoperta delle sue eccellenze. Andiamo a vedere le anticipazioni delle puntate odierne.

John Elkann sicuro: "Ferrari vincerà il mondiale entro il 2026"

Nella puntata di Linea Verde Start, Federico Quaranta riprende il viaggio in Calabria, dalla Sila al Mar Tirreno, dai pianori morbidi e rigogliosi del promontorio silano, fino alle scogliere e agli orizzonti scoscesi di Pizzo Calabro. Sarà proprio questo il cammino di Quaranta; tra laghi suggestivi e boschi di giganti popolati da alberi secolari, con un obiettivo preciso: scovare quell’artigianato e quegli artigiani che, con la loro maestria, hanno saputo conservare le tradizioni e guardare al futuro in maniera generosa. E’ proprio la generosità a scandire il cammino in un terra che, in certi suoi tratti, sembra disegnata dalla mano di un artista in stato di grazia; e lo sanno bene i popoli della Magna Grecia che da millenni hanno abitato queste coste. Scenari naturalistici e artigianalità che trovano la sintesi nel genius loci di una terra generosa e fiera che ha ancora tanto da raccontare. Sapori, odori, manualità e bellezza racchiusi in questo tratto di Mediterraneo. Nessuna regione d’Italia, quanto la Calabria sorprende lo sguardo, con i suoi mille paesaggi e una sapienza antica.

Re Carlo e la Tuscia, un rapporto lungo trent'anni

Subito dopo, alle 12,25, ecco Linea Verde Tour, con Federico Quaranta e Giulia Capocchi che saranno in Trentino per cogliere i linguaggi della natura e per scoprire cosa sta cercando di dirci. Un cammino scandito dal silenzio e dai corsi d’acqua della Val Rendena e la Val di Sole, tra parchi sonori, vette dolomitiche, sentieri, laghi, borghi e malghe.

L'Ucraina recupera terreno nella regione di Kharkiv, la Russia invia soldati ceceni a Kherson. Nuovo allarme a Zaporizhzhia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.