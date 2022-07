Francesco Giorgino lascia la conduzione del Tg1, ecco perché: cosa è successo. Rimane in Rai con un nuovo ruolo

12 luglio 2022 a

a

a

Francesco Giorgino lascia la conduzione del Tg1. Il giornalista, dopo la rottura degli scorsi mesi che gli era costata la "retrocessione" dalla conduzione dell'edizione delle 20 a quella delle 13,30, adesso dice addio al telegiornale, di cui è stato anche vicedirettore, e con il quale lavorava da trent'anni. Il comunicato ufficiale dell'azienda non è arrivato, ma al contrario è arrivata una nota del Comitato di redazione firmata Leonardo Metalli, collega di Giorgino al Tg1.

"Come membro del Cdr del Tg1, ma soprattutto come amico fraterno di Francesco Giorgino, sono estremamente dispiaciuto della sua uscita dal nostro amato Tg1. Dopo decenni di vita e crescita professionale fianco a fianco, mi mancherà un amico e un collega a volte troppo puntiglioso, forse spigoloso per le sue convinzioni soprattutto se in disaccordo con me che ho un carattere impulsivo e molto diverso dal suo, ma comunque un punto di riferimento con la sua esperienza umana e professionale. Io - prosegue Metalli - sono stato più volte sul punto di lasciare quando le delusioni mi hanno tolto la voglia di proseguire il viaggio e ho ritrovato la strada solo mettendo la mia esperienza a disposizione dei colleghi cercando di rendermi utile. A Francesco vanno i miei migliori auguri di buon lavoro in un altro settore della Rai, sono sicurissimo che questo passaggio porterà a nuovi grandi successi professionali in breve tempo. Abbracci Leonardo".

I presidi: "Aumentare i vaccini e ripristinare la mascherina obbligatoria per una scuola sicura"

Come anticipato da Metalli, dunque, Giorgino lascia il telegiornale ma non la Rai. Come si legge sul sito del Corriere della Sera, Giorgino assumerà un incarico alla Direzione editoriale per l’offerta informativa, guidata da Giuseppina Paterniti, ex direttrice del Tg3.

Dati da brividi: ancora 157 morti e 142.967 contagi. Non accadeva da mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.