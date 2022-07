Filorosso, stasera in tv martedì 12 luglio su Rai 3. Le anticipazioni

12 luglio 2022 a

Stasera in tv, martedì 12 luglio, su Rai 3, nuovo appuntamento con Filorosso. I temi del lavoro e la crisi climatica, le fibrillazioni della politica italiana e la crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina saranno i temi al centro della terza puntata. Insieme a Giorgio Zanchini e Roberta Rei, ci saranno, tra gli altri, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il presidente del Veneto Luca Zaia, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Il Paese sta attraversando un momento estremamente particolare e negli ultimi giorni è diventata sempre più concreta anche l'ipotesi di una crisi di governo, viste le posizioni tenute dal Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Intanto il conflitto armato in Ucraina continua a seminare morti e terrore. Di tutto questo si parlerà durante Filorosso.

