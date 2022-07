La canzone della vita – Danny Collins, stasera martedì 12 luglio su Rai 1. Una storia vera

12 luglio 2022 a

Stasera in tv, martedì 12 luglio, su Rai 1, per il ciclo Destinazione Amore, è in programma il film La canzone della vita – Danny Collins con Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner, Christopher Plummer, Josh Peck, Melissa Benoist, regia di Dan Fogelman. Inizio a partire dalle ore 21.25. La trama: Danny Collins, una decadente rock star degli anni Settanta, incapace di affrontare l’arrivo della vecchiaia, si ritrova a più di sessant'anni con nessuna voglia di rinunciare alla sua vita fatta di sesso, droga e rock’n’roll.

Nonostante tutto il cantante non è soddisfatto della sua carriera artistica, per cui si limita a riproporre a un pubblico poco esigente i successi del passato. Il giorno del compleanno, l’artista riceve dal suo manager un regalo inaspettato: si tratta di una lettera che John Lennon aveva scritto per Danny quarant’anni prima, ma che non gli era mai stata recapitata.

Le parole di Lennon suscitano in lui un’improvvisa voglia di cambiamento: è l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, in cui ritrova anche il desiderio di comporre canzoni. Ispirato a un'incredibile storia vera, il film punta molte delle proprie carte sulla straordinaria interpretazione di Al Pacino e sull'eccellente cast formato da Christopher Plummer, Annette Bening e Jennifer Garner. Il film ricostruisce la storia di Steve Tilston, cantautore folk di Liverpool famoso negli anni ’70. John Lennon gli spedì realmente una lettera nella quale scriveva che "essere ricchi non fa cambiare le tue esperienze o il modo in cui pensi" e che "non devi lasciarti preoccupare dai soldi, dal cibo, ma da tutte le altre esperienze: dalle emozioni alle relazioni, e così via". Una lettera che non arrivò mai a destinazione perché intercettata da un collezionista di oggetti appartenenti ai Beatles.

