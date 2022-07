Dalla strada al palco, stasera in tv martedì 12 luglio. Le anticipazioni

12 luglio 2022 a

a

a

Stasera in tv, martedì 12 luglio, alle 21.20 su Rai 2, nuova puntata dello show Dalla strada al palco. Lo spettacolo condotto da Nek offre agli artisti di strada la possibilità di raccontarsi ed esibirsi sulla più grande piazza d’Italia, il palco di Rai 2. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni sono i “passanti importanti” di questa puntata, che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle migliori esibizioni della serata per decretare i cinque artisti che parteciperanno alla finale di martedì 19 luglio.

Addio a Tony Binarelli, il mago della tv prestò anche le mani a Terence Hill in ...continuavano a chiamarlo Trinità | Video

Alle esibizioni si alternano le storie di artisti e artiste che hanno scelto le piazze e le strade d’Italia per vivere il loro sogno, per un grande racconto del talento e dell’arte in tutte le sue sfaccettature, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria fino a performance innovative capaci di stupire ed emozionare per la loro originalità.

Noemi Bocchi, ecco chi è il nuovo amore di Francesco Totti. Tutte le indiscrezioni

I cinque finalisti di puntata si aggiungeranno a quelli delle scorse settimane. Nell’ultima puntata hanno conquistato la finale: Francesco Porcedda con il suo beatbox, la coppia di cantanti lirici Gustavo e Lucia, il pianista Luca D’Amato, la banda dei Musicanti di San Crispino, i ballerini di breakdance Samuele e Mattia. Saranno in totale quindici i finalisti a contendersi il premio e lo scettro di miglior artista di strada d’Italia nella puntata finale.

Tiziana Alla, ecco chi è la telecronista della nazionale femminile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.