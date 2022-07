Tony Binarelli è morto, addio al mago della televisione. Prestò le mani a Terence Hill in ...continuavano a chiamarlo Trinità | Video

12 luglio 2022 a

Addio a Tony Binarelli. Il mago della televisione, personaggio celebre negli anni ’90, aveva 81 anni e si è spento all’ospedale Sandro Pertini di Roma dopo una lunga malattia. Dal 1991 al 1995, con le sue partecipazioni a Buona Domenica di Canale 5, ha conquistato il Telegatto, unico prestigiatore a vincere l’oscar italiano della Tv. Aveva anche recitato nella parte di sé stesso nelle due puntate dello sceneggiato Rai del 1972 Serata al Gatto Nero. Inoltre, prestò le mani a Terence Hill nel film ...continuavano a chiamarlo Trinità, in una delle scene che i fan annoverano tra le più belle del cinema italiano.

Pseudonimo di Antonio Binarelli, il mago Tony era nato a Roma il 16 settembre 1940. In molti hanno dato l'ultimo saluto a Binarelli sui social, considerato un maestro da quasi tutti i prestigiatori moderni. "Tony Binarelli ci ha lasciati - ha scritto su Facebook Igor Righetti, tra gli altri giornalista e autore tv Rai - Un amico, un artista che aveva fatto una lunga e dura gavetta prima di arrivare al meritato successo. Era rimasto semplice come tutti i grandi artisti arrivati soltanto grazie al loro talento. Da tanti anni, ormai, era stato dimenticato dalla tv. Lui, però ha sempre continuato a lavorare, a sperimentare, animato dal suo grande entusiasmo e dalla sua grande passione. Un illusionista (non amava essere definito mago) e mentalista generoso, maestro di tanti giovani che hanno poi intrapreso la sua professione. E' stato spesso ospite nei miei programmi radiofonici e televisivi Rai, sia quando era all’apice sia quando era stato dimenticato, perché Tony aveva una marcia in più ed era una persona perbene. Lo voglio ricordare con il suo sorriso e la sua grande energia positiva in una puntata del mio programma “Il ComuniCattivo in Tv” su Rai 2, all’interno di Tg2 Insieme, alla quale partecipò anche Antonio Casanova. Ciao Tony e grazie per tutte le emozioni che ci hai fatto provare!".

L'addio è arrivato anche da Il Circolo degli Illusionisti: "Con immenso dolore annunciamo la bacchetta magica spezzata di Tony Binarelli, Territorial VPresident IBM, Presidente Onorario de Il Circolo degli Illusionisti, mitico esempio nella prestigiazione internazionale, mentalista immenso, ideatore della rivista Qui Magia, star della televisione, ma soprattutto grande maestro e nostro fraterno amico. Ciao Tony". I funerali si terranno domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 12:00 a Roma, nella parrocchia San Frumenzio ai Prati Fiscali, via Cavriglia 2.

