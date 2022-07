Noemi Bocchi, ecco chi è il nuovo amore di Francesco Totti. Tutte le indiscrezioni

12 luglio 2022 a

a

a

La storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita dopo venti anni di cui diciassette di matrimonio. Sono stati gli stessi Totti e Blasi a ufficializzare la separazione, a differenza di qualche mese fa quando avevano smentito la rottura, notizia che si era diffusa ed era finita su giornali e siti. Seguendo le tracce del gossip, sarebbe Noemi Bocchi il nuovo amore di Totti. Ma chi è? Stando alla pagina The Pipol Gossip, l'ex capitano della Roma vivrebbe con lei già da due mesi: “Chi scrive conosce (da giornalista e da fan) i fatti di una vicenda dove non ci sono né vincitori, né vinti. Chi scrive ha visto il Capitano con la sua nuova compagna, a passeggio per Roma, e adora Ilary per la sua innata simpatia. Il crollo della relazione tra i due è avvenuto quando Francesco ha perso il papà Enzo, lo Sceriffo; e ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in una nuova figura Noemi, ragazza fotografata allo stadio e venuta allo scoperto quando Dagospia ha lanciato la notizia e le foto di lei. Francesco, vivrebbe in casa con Noemi da due mesi, ma questa è un’altra storia, una storia d’amore che ricomincia da zero senza aggiungere altri commenti”.

Francesco Totti e Ilary Blasi, fine del matrimonio. Attesa per il comunicato che ufficializza la separazione

Secondo le notizie pubblicate dalle testate di gossip, Noemi Bocchi è nata nel 1988 ed è l’ex moglie di un dirigente sportivo, laureata in economia, madre di due figli. A prima vista in molti direbbero che somiglia proprio a Ilary Blasi: capelli biondi e lisci, magra e sinuosa. A svelare piccoli dettagli sulla storia d'amore, per ora ipotetica e non confermata, era stato il sito repubblica.it: “Totti ha una relazione da più di un anno. Non si è nascosto neanche dopo aver provato a negare la rottura con Ilary. Lei è Noemi Bocchi, la ragazza bionda inquadrata più volte due file sopra a lui all’Olimpico. Fanno coppia fissa. Lei era a Tirana con l’ex capitano della Roma alla finale di Conference League, è partita con lui per Montecarlo, per l’Egitto poche settimane fa. Quando è scoppiato il caso a febbraio, Totti ha chiesto a Noemi di avere pazienza e di mantenere discrezione”. Sempre stando al gossip, tra i due ci sarebbe qualcosa già dai tempi in cui l'ex calciatore ebbe un incidente: “Durante una festa in cui c’era anche Noemi Bocchi in un locale a colle Oppio, centro di Roma, improvvisamente la ragazza scappa con questa motivazione e dicendo ai suoi amici questa frase: Devo andare, Totti ha avuto un incidente”. Un incidente in cui l'ex capitano non riportò ferite né traumi, danni leggeri all'auto, ma da quel momento Roma iniziò a parlare di Francesco e Noemi.

Calcio: Totti, 'io con Zaniolo saprei cosa fare'

Ieri, lunedì 11 luglio, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione con due diversi comunicati: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato - ha scritto lei - Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Le parole di lui: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”. E sempre stando ai canali social, tutto sarebbe partito quando Totti ha trovato alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie che avrebbe frequentato un giovane durante le trasferte milanesi per l'Isola dei famosi.

Verissimo, Ilary Blasi racconta: "Ecco la mia verità sul matrimonio con Totti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.