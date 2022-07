Stasera in tv lunedì 11 luglio Rai 1, Il viaggio degli eroi. La vittoria dei mondiali di Spagna 82

11 luglio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 11 luglio, su Rai 1, si celebra il quarantennale della vittoria dei mondiali di calcio della nazionale azzurra allenata da Enzo Bearzot. “Il viaggio degli eroi” è il titolo del film documentario sulla vittoria del terzo titolo mondiale nel 1982 a Madrid, a quarant’anni esatti dalla “notte del Bernabeu”, in cui i gol degli azzurri inchiodarono sul 3 a 1 la fortissima e favorita Germania Ovest. Rai 1 trasmette, in contemporanea su RaiPlay, il racconto di una delle imprese più esaltanti degli azzurri, attraverso le inedite riflessioni dei protagonisti di quel viaggio. Un cammino contro tutto e contro tutti, che dopo un avvio difficile fatto di sconfitte, polemiche e silenzio stampa, terminò con le mani ferme e rassicuranti del capitano Dino Zoff, che innalzavano la coppa del mondo, regalandola a tutti gli italiani. “Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!”. In quell’istante la voce dell’indimenticabile Nando Martellini sottolineava che l’Italia aveva raggiunto il Brasile, unica nazione, fino ad allora, ad avere vinto tre titoli.

Il film, inizio alle ore 21.25, diretto da Manlio Castagna e narrato dall’attore Marco Giallini, riporta le immagini, le voci e l’atmosfera che hanno fatto di quell’evento un pezzo della nostra memoria nazionale. Dall’esultanza del presidente Sandro Pertini, alla partita a carte sul volo di ritorno, alla tagliente serenità di Enzo Bearzot, il film scava in una memoria lontana nel tempo, ma ancora condivisa, in grado di parlare con quella forza e quella partecipazione che solo le imprese collettive sanno restituire. “La vittoria inattesa e incredibile degli Azzurri in Spagna – dice Manlio Castagna - fu non solo una grande impresa sportiva, ma soprattutto un grande momento di partecipazione e di condivisione nazionale che segnò simbolicamente la rinascita del Paese, dopo anni difficili. È una storia di valori e di passioni, di impegno e di speranza che va raccontata, soprattutto oggi, in un momento storico difficile, segnato dalla pandemia e dalla guerra. Eppure, come nell’82, l’Italia ha trionfato agli Europei e alle Olimpiadi: queste vittorie raccontano la forza di un Paese che non si arrende alle difficoltà”.

Nel film prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e Rai Com, ci sono le interviste ai campioni del mondo Giancarlo Antognoni, Giuseppe Bergomi, Antonio Cabrini, Bruno Conti, Claudio Gentile, Gabriele Oriali, Dino Zoff, gli interventi di Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticabile Paolo Rossi, di Cinzia Bearzot, figlia dell’allenatore che portò la squadra alla vittoria e di Roberto Mancini e Gianluca Vialli.

