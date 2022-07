Tiziana Alla, chi è la telecronista della nazionale femminile e bordocampista della maschile. La polemica con Donnarumma

10 luglio 2022 a

Comincia questa sera il cammino dell'Italia femminile agli Europei di calcio che si giocano in Inghilterra. A sfidare le azzurre c'è la Francia, e il match verrà trasmesso in diretta sia sulla Rai che su Sky. Nella rete di Murdoch, in cabina di commento ci sarà Andrea Marinozzi, mentre la tv di Stato propone Tiziana Alla, già bordocampista della nazionale maschile.

Romana, laureata in Scienze Politiche, Tiziana Alla lavora dieci anni nella carta stampata tra Il Messaggero, Bici sport e il Correre dello sport. Nel 2000 passa in Rai, entrando all'interno della redazione sportiva di Rai International. Una volta chiusa questa esperienza nel 2012, ecco l'ingresso a Rai Sport. In un'intervista a ilducato.it, aveva raccontato le sue prime telecronache: "Ho cominciato nella stagione 2006/07, quella della Juventus in serie B. Seguii molte partite dei bianconeri perché nel programma di Rai International, La giostra dei gol, veniva trasmessa la partita più importante, con collegamenti dagli altri campi in caso di gol, e naturalmente il match della giornata era quasi sempre quello della Juventus". Tiziana Alla è da anni al commento della nazionale femminile, ed ha commentato anche l'ultimo Mondiale. "Bisogna studiare l’avversario di turno dell’Italia, di cui quasi sempre non sai nulla. Io non mi sono mai interessata di calcio femminile per cui per me è tutto nuovo: cerco di capire l’evoluzione del movimento nel Paese in questione e di concentrarmi sulle calciatrici più famose", aveva detto.

Nell’esperienza da bordocampista della nazionale maschile, ha avuto un botta e risposta con il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma. "Ma quando mi è capitato? Col Real Madrid? Col fallo? Ma per favore. Se ti riferisci a quell’episodio, ti dico che era fallo. Se poi non volete che sia così, allora diciamo che è colpa di Donnarumma”. Questa la risposta che aveva dato l'ex Milan dopo la pesante sconfitta in Germania in Nations League. Tiziana Alla aveva messo in luce come l'errore che aveva portato al gol di Werner non fosse il suo primo con i piedi. Una risposta il cui video è diventato virale sul web e sui social. Le parole dell’estremo difensore del PSG sottolineavano anche un evidente fastidio di Donnarumma nell’affrontare il tema del suo gioco coi piedi, per il quale è da tempo sotto accusa, al culmine della stagione costantemente sotto pressione in cui non è riuscito a garantire con continuità il livello di prestazioni che nel mese in cui la scorsa stagione l'Italia vinse l'Europeo lo portarono a essere considerato il migliore interprete del ruolo al mondo.

